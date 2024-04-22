Министр ЖКХ: коммуналка подорожает не более чем на 0,5 базовой величины

МИНСК, 22 апр — Sputnik. Жилищно-коммунальные платежи в текущем году в Беларуси вырастут не более чем на 0,5 базовой величины, сообщил глава Минжилкомхоза страны Геннадий Трубило.
Он напомнил, что повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги регламентировано указом президента, согласно которому в течение года они могут повыситься не более чем на 0,5 базовой величины. С 1 января 2024-го базовая величина установлена в Беларуси в размере 40 белорусских рублей.
«Повышение произошло в январе на 0,26 базовой, ближе к июню правительство примет решение о дальнейшем повышении именно в рамках тех нормативных документов, которые у нас прописаны, — не более 0,5 базовой», — подчеркнул министр в эфире телеканала СТВ.
Господдержка и должники
Вместе с тем Трубило отметил, что продолжится работа по государственной поддержке белорусов. Эта поддержка оказывается через предоставление безналичных жилищных субсидий. За прошлый год таких субсидии было выдано на сумму примерно в 2,5 миллиона белорусских рублей.
По его словам, доля неплательщиков и должников за ЖКУ стабильна из года в год, несмотря на то, что белорусы в этом плане очень ответственны. Однако 8% лицевых счетов имеет просроченную задолженность.
«Но просроченная задолженность бывает разная. До трех месяцев — это те, кто забыл оплатить, куда-то уехал. Напоминаем, выдается предписание человеку, и люди, которые забывают, в основном платят», — добавил руководитель профильного ведомства.
При этом Трубило считает, что 8% — не настолько критичный показатель, так как в 1990-е годы неплатежи доходили до 70%.