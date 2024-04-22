Министр Шнипко сообщил о сроках отключения отопления в Омске

"Напоминаю, что решение об окончании отопительного периода устанавливают органы местного самоуправления самостоятельно, исходя из погодных условий.
По правилам, отопительный период будет завершен, как только среднесуточная температура воздуха будет стабильно выше 8 градусов по Цельсию и долгосрочный прогноз будет благоприятным", — напомнил министр.
Отметим, что в воскресенье, 21 апреля 2024 года, в Омск пришла небывалая жара, воздух прогрелся до +28 градусов. Однако уже в ближайшие ночи в Омской области ожидается минусовая температура по ночам.
Напомним, что в 2023 году отопление в Омске начали отключать с 3 мая.