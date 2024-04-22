Миссия МВФ в ходе визита в Молдову оценит реализацию программ кредитования

Сообщается, что эксперты миссии проведут совместные обсуждения с правительством Молдовы в рамках пятого обзора программы механизма расширенного кредитования (ECF) и механизма расширенного финансирования (EFF), а также первого обзора программы механизма устойчивости и долгосрочного развития (RSF).