Миссия МВФ в ходе визита в Молдову оценит реализацию программ кредитования

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Кларой Мира посетит Молдову. Об этом заявила постоянный представитель организации в Молдове Светлана Церович.
Сообщается, что эксперты миссии проведут совместные обсуждения с правительством Молдовы в рамках пятого обзора программы механизма расширенного кредитования (ECF) и механизма расширенного финансирования (EFF), а также первого обзора программы механизма устойчивости и долгосрочного развития (RSF).
Миссия также проанализирует последние экономические события в Молдове и прогресс, достигнутый властями в выполнении программ, обновит данные и проведет оценку макроэкономических перспектив.
Миссия МВФ начинает визит в Молдову с 22 апреля. Эксперты организации пробудут в стране до 2 мая.
Программа молдавских властей, поддерживаемая МВФ через ECF и EFF, рассчитана на 40 месяцев и была утверждена 21 декабря 2021 года.