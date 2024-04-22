Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миссия МВФ в ходе визита в Молдову оценит реализацию программ кредитования

Миссия МВФ во главе с Кларой Мирой пробудет в Молдове с 22 апреля по 2 мая.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Кларой Мира посетит Молдову. Об этом заявила постоянный представитель организации в Молдове Светлана Церович.

Сообщается, что эксперты миссии проведут совместные обсуждения с правительством Молдовы в рамках пятого обзора программы механизма расширенного кредитования (ECF) и механизма расширенного финансирования (EFF), а также первого обзора программы механизма устойчивости и долгосрочного развития (RSF).

Миссия также проанализирует последние экономические события в Молдове и прогресс, достигнутый властями в выполнении программ, обновит данные и проведет оценку макроэкономических перспектив.

Миссия МВФ начинает визит в Молдову с 22 апреля. Эксперты организации пробудут в стране до 2 мая.

Программа молдавских властей, поддерживаемая МВФ через ECF и EFF, рассчитана на 40 месяцев и была утверждена 21 декабря 2021 года.

МВФ