В Приморье выросли показатели торгово-экономического сотрудничества с провинцией Цзилинь

Первый вице-губернатор и председатель Правительства Приморского края Вера Щербина провела рабочую встречу с секретарем горкома Коммунистической партии Китая Яньбянь-Корейского автономного округа Ху Цзяфу, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
В ходе встречи Вера Щербина отметила, что показатели торгово-экономического сотрудничества между Приморьем и провинцией Цзилинь демонстрируют стабильный рост. Особое внимание было уделено увеличению грузооборота на автомобильном пункте пропуска Краскино — Хуньчунь, который за последний год увеличился на 43% по сравнению с 2022 годом и в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом. Главными товарами, перевозимыми из Приморья в Цзилинь, стали уголь, газ, морепродукты и живой краб, в то время как в импорте преобладали автомобили завода FAW и запчасти к ним.
Председатель Правительства Приморья уточнила, что совместно с китайскими партнёрами успешно реализован проекта гостиничного комплекса «Теплое море» на территории Хасанского округа.
«В инвестиционной сфере положительным примером взаимодействия может служить уже реализованный проект гостиничного комплекса “Теплое море”. В Приморском крае он пользуется большой популярностью», — отметила Вера Щербина.
Приморье и Китай обсудили перспективы сотрудничества. Фото: Правительство Приморского края/Иван Дякин.
Приморье и Китай обсудили перспективы сотрудничества. Фото: Правительство Приморского края/Иван Дякин.
Приморье и Китай обсудили перспективы сотрудничества. Фото: Правительство Приморского края/Иван Дякин.
Приморье и Китай обсудили перспективы сотрудничества. Фото: Правительство Приморского края/Иван Дякин.
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Кроме того, после снятия коронавирусных ограничений было восстановлено пассажирское сообщение через автомобильный переход Краскино-Хуньчунь и авиасообщение по маршруту Владивосток-Яньцзи. За 2023 год между регионами было перевезено более 280 тысяч пассажиров.
Особое внимание было уделено взаимодействию в гуманитарной сфере, включая участие спортсменов обеих сторон в международных играх «Дети Приморья» и проведение в октябре прошлого года Недели культуры провинции Цзилинь в Приморье.
На встрече обсуждались планы и предложения по дальнейшему сотрудничеству, включая улучшение пограничной инфраструктуры, расширение портовых мощностей и сотрудничество в сферах торговли, лесного хозяйства, туризма и гуманитарного взаимодействия.
Вера Щербина пригласила студентов китайских учебных заведений принять участие в первых международных Молодежных студенческих летних играх, которые пройдут в июле этого года во Владивостоке.
Она также подчеркнула, что Приморье и провинция Цзилинь имеют множество возможностей для эффективного взаимодействия, особенно в сферах инвестиций и торгово-экономического сотрудничества.
«Приморский край давно и плодотворно сотрудничает с провинцией Цзилинь, и потенциал этого взаимодействия очень велик. Сегодня в Приморье создаются все условия и возможности для развития международного бизнеса», — сказала председатель Правительства Приморья.
Напомним, пункт автомобильного пропуска Краскино (РФ) — Хуньчунь (КНР) с 18 февраля работает семь дней в неделю.