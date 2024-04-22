В Приморье выросли показатели торгово-экономического сотрудничества с провинцией Цзилинь

В ходе встречи Вера Щербина отметила, что показатели торгово-экономического сотрудничества между Приморьем и провинцией Цзилинь демонстрируют стабильный рост. Особое внимание было уделено увеличению грузооборота на автомобильном пункте пропуска Краскино — Хуньчунь, который за последний год увеличился на 43% по сравнению с 2022 годом и в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом. Главными товарами, перевозимыми из Приморья в Цзилинь, стали уголь, газ, морепродукты и живой краб, в то время как в импорте преобладали автомобили завода FAW и запчасти к ним.