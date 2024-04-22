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Рустам Абдулхаков назначен директором казанского «Водоканала»

Рустам Абдулхаков назначен на должность директора казанского «Водоканала».

Мэр Казани Ильсур Метшин охарактеризовал нового руководителя как опытного и грамотного специалиста с глубоким знанием отрасли. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

С 2016 года Рустам Абдулхаков руководил «Казэнерго». Теперь перед ним стоят новые задачи по управлению «Водоканалом» в одном из крупнейших городов Татарстана.

Ранее на внеочередной сессии районных депутатов было принято решение о назначении депутата Госсовета Республики Татарстан Раиса Сулейманова (54-летний генеральный директор ООО «Управляющая компания “АгроИнвест”) новым руководителем Пестречинского муниципального района Республики Татарстан.