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На платных участках М-4 «Дон» вырастет стоимость проезда

«Автодор» повысит цены на проезд по платным участкам М-4 «Дон» и других платных трасс страны. Начиная со вторника, 23 апреля, тарифы проиндексируют с учетом уровня инфляции.

В среднем цена за километр пройденного пути увеличится на 8%, говорится в сообщении компании. При этом отмечается, что стоимость проезда все еще на 25−50% ниже предельных значений, установленных законодательством.

В публикации отмечается, что на трассах М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-11 «Нева» продолжит действовать более низкий тариф с понедельника по четверг. Проезд по этим дорогам в указанные дни на 10−20% дешевле, чем с пятницы по воскресенье.

Проезд по Дальнему Западному обходу Краснодара сейчас стоит 300 ₽ для легковых автомобилей и мотоциклов, 450 ₽ — для микроавтобусов и легковых автомобилей высотой от 2 до 2,6 м. С учетом индексации, цены в среднем вырастут для категории I — на 24 ₽, для категории II — на 36 ₽

В «Автодоре» напомнили, что полученные от оплаты проезда средства направляют на содержание и ремонт дорог, на возврат привлеченных на создание трасс инвестиций.