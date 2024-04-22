На платных участках М-4 «Дон» вырастет стоимость проезда

Проезд по Дальнему Западному обходу Краснодара сейчас стоит 300 ₽ для легковых автомобилей и мотоциклов, 450 ₽ — для микроавтобусов и легковых автомобилей высотой от 2 до 2,6 м. С учетом индексации, цены в среднем вырастут для категории I — на 24 ₽, для категории II — на 36 ₽