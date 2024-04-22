Выдано разрешение на строительство дома бизнес-класса в Разгуляе

Новостройка класса «бизнес» по ул. Екатерининской, 38, появится на месте ранее снесенного аварийного жилого дома. Свободный от строительства участок по этому адресу продавали летом 2023 года за 38 млн руб. О приобретении актива «Городом мечты» стало известно в начале 2024 года.