Выдано разрешение на строительство дома бизнес-класса в Разгуляе

По словам совладельца группы Андрея Ляшкова, разрешительная документация была выдана 9 апреля. Застройщиком объекта является компания холдинга — ООО «СЗ-Стройком». Шестиэтажный дом рассчитан на 26 квартир, общая жилая площадь объекта составит 2,5 тыс. кв. м. На первом этаже разместится нежилое помещение площадью 338 кв. м, предназначенное для ресторана или иного коммерческого предприятия. Комплекс будет называться «Наследие».
Новостройка класса «бизнес» по ул. Екатерининской, 38, появится на месте ранее снесенного аварийного жилого дома. Свободный от строительства участок по этому адресу продавали летом 2023 года за 38 млн руб. О приобретении актива «Городом мечты» стало известно в начале 2024 года.