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Тенге держит свои позиции против доллара

Тенге выглядит уверенным. Казахстанский тенге в паре с долларом США неплохо укрепился, передает DKNews.kz.

Сессия пятницы для доллара закрылась на уровне 446,44 тенге.

Сегодня нефтяной рынок в унынии, инвесторы активно продают на фоне стабилизации геополитического фактора со стороны Ближнего Востока. Баррель Brent упал до $86,31.

Отношение к риску сохраняется умеренным.

Стабильности тенге способствует высокая активность Нацбанка на внутреннем рынке.

Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на сегодня выглядят так: доллар США проторгуется в границах 445−448 тенге, евро — 474−480 тенге, рубль — 4,75−4,85 тенге, юань — 61−63 тенге.

Анна Бодрова, аналитик Alpari.

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