Тенге держит свои позиции против доллара

Сессия пятницы для доллара закрылась на уровне 446,44 тенге.
Сегодня нефтяной рынок в унынии, инвесторы активно продают на фоне стабилизации геополитического фактора со стороны Ближнего Востока. Баррель Brent упал до $86,31.
Отношение к риску сохраняется умеренным.
Стабильности тенге способствует высокая активность Нацбанка на внутреннем рынке.
Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на сегодня выглядят так: доллар США проторгуется в границах 445−448 тенге, евро — 474−480 тенге, рубль — 4,75−4,85 тенге, юань — 61−63 тенге.
Анна Бодрова, аналитик Alpari.