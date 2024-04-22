Новые дома в омском ЖК «Зеленая река» начали подключать к коммуникациям

На Левобережье Омска в трех корпусах строящего ЖК «Зеленая река» работы по устройству инженерных сетей вышли на финальную стадию. Рабочие завершают установку системы отопления, прокладку трубопроводов холодной и горячей воды.
В новых домах также завершаются работы по монтажу винтиляции и систем электроснабжения и освещения во 2, 3 и 4 корпусах. Дома уже подключены к городским инженерным коммуникациям. Рабочие завершают работы по устройству кровли.
Так, кровля почти готова в домах № 6, 7 и 10. Монтаж навесных вентилируемых фасадов проводится в корпусах № 2, 3, 4 и 7. Это позволит в дальнейшем придать фасадам архитектурную выразительность и обеспечит комфортную среду в квартирах.
В ЖК «Зеленая река» рабочие ведут одновременное строительство 14 корпусов. Общая реализуемая площадь — 150 тыс. кв.м. В первой очереди жилого квартала запроектировано 2711 квартир. Группа «Эталон» планирует построить детский сад на 350 воспитанников.
Сейчас застройщик ведет активную работу по передаче в собственность региона проектной документации, прошедшей государственную экспертизу.