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Более 40 гектаров земли отведут в Приморье под строительство жилья

На участках будут возводить как малоэтажные дома, так и многоэтажки.

Источник: Primgazeta.ru

Почти 360 тысяч квадратных метров жилья ввели в Приморском крае с начала года. Гражданам предоставляют на торгах земельные участки для строительства как индивидуального жилья, так и многоквартирных домов.

Как отметили в региональном министерстве имущественных и земельных отношений, в первом квартале текущего года на территории 15 муниципальных образований края предоставлено 208 участков под строительство индивидуального жилья.

— Это 33,8 гектара в Красноармейском, Пожарском, Тернейском, Чугуевском, Шкотовском муниципальных округах, Арсеньевском, Артемовском, Дальнегорском, Партизанском, Находкинском, Уссурийском городских округах, Дальнереченском, Кировском районах, в Большом Камне и Спасске-Дальнем, — уточнили сотрудники ведомства.

Кроме того, в Артеме, Находке, Уссурийске, Чугуевском муниципальном округе и Надеждинском районе предпринимателям предоставлено 12 земельных участков для строительства многоквартирных домов общей площадью около 7,5 гектаров.

Отметим, по оперативным данным за три месяца в крае введено почти 360 тысяч квадратных метров жилья. Из них 185,8 тысячи приходится на многоквартирные дома и 172,5 тысячи — на индивидуальное жилье.


Напомним, всего в этом году в Приморском крае по национальному проекту «Жилье и городская среда» необходимо сдать 1,3 миллиона квадратных метров.

По вопросам предоставления земельных участков на торгах необходимо обращаться в администрации муниципальных образований Приморского края.

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