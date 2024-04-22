Более 40 гектаров земли отведут в Приморье под строительство жилья

Почти 360 тысяч квадратных метров жилья ввели в Приморском крае с начала года. Гражданам предоставляют на торгах земельные участки для строительства как индивидуального жилья, так и многоквартирных домов.
Как отметили в региональном министерстве имущественных и земельных отношений, в первом квартале текущего года на территории 15 муниципальных образований края предоставлено 208 участков под строительство индивидуального жилья.
— Это 33,8 гектара в Красноармейском, Пожарском, Тернейском, Чугуевском, Шкотовском муниципальных округах, Арсеньевском, Артемовском, Дальнегорском, Партизанском, Находкинском, Уссурийском городских округах, Дальнереченском, Кировском районах, в Большом Камне и Спасске-Дальнем, — уточнили сотрудники ведомства.
Кроме того, в Артеме, Находке, Уссурийске, Чугуевском муниципальном округе и Надеждинском районе предпринимателям предоставлено 12 земельных участков для строительства многоквартирных домов общей площадью около 7,5 гектаров.
Напомним, всего в этом году в Приморском крае по национальному проекту «Жилье и городская среда» необходимо сдать 1,3 миллиона квадратных метров.
По вопросам предоставления земельных участков на торгах необходимо обращаться в администрации муниципальных образований Приморского края.