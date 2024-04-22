Более 40 гектаров земли отведут в Приморье под строительство жилья

Почти 360 тысяч квадратных метров жилья ввели в Приморском крае с начала года. Гражданам предоставляют на торгах земельные участки для строительства как индивидуального жилья, так и многоквартирных домов.



Как отметили в региональном министерстве имущественных и земельных отношений, в первом квартале текущего года на территории 15 муниципальных образований края предоставлено 208 участков под строительство индивидуального жилья.