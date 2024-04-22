Главный архитектор Москвы обновит концепцию последней башни «Москва-Сити»

Она пообещала, что будет построено «здание с инновационной архитектурой, соответствующей последним современным мировым трендам и технологиям». «Уникальность проекта заключается и в том, что в нем будет использована модель mixed-use с квартирами и другими функциональными назначениями», — добавила Литинецкая.