Главный архитектор Москвы обновит концепцию последней башни «Москва-Сити»

«Этот проект интересен мне как архитектору-практику, по нему я буду работать вместе с командой архитектурного бюро “Генпро”», — сказал РИА Новости Кузнецов.
По его словам, сейчас обсуждается уменьшение высотности проекта, эту идею, в частности, поддерживает девелопер One Tower MR Group.
Гендиректор MR Group Мария Литинецкая объяснила привлечение главного архитектора Москвы к работе над концепцией небоскреба тем, что речь идет о знаковом участке, на котором появится проект, завершающий деловой кластер «Москва-Сити».
Она пообещала, что будет построено «здание с инновационной архитектурой, соответствующей последним современным мировым трендам и технологиям». «Уникальность проекта заключается и в том, что в нем будет использована модель mixed-use с квартирами и другими функциональными назначениями», — добавила Литинецкая.
MR Group стала застройщиком небоскреба One Tower в 2023 году. До этого проектом занималась структура правительства Москвы «Мип-сити». Предполагалось, что это будет первая жилая высотка в «Москва-Сити», где будут размещаться квартиры, а не апартаменты. Высота небоскреба должна была достичь 444 метров (110 этажей).