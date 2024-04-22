В Калининградской области планируют открыть производство медицинских перчаток. Компания «Нитриленд» намерена инвестировать в проект 170 миллионов рублей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе организации.
«Нитриленд» заключила специальный инвестиционный контракт Минпромторга. Компания займётся производством медицинских хирургических и смотровых стерильных перчаток из натурального и синтетического латекса. По договору она должна выпустить до 2030 года 260 миллионов пар. Это позволит заместить 28% импортной продукции. На предприятии создадут 90 рабочих мест.
«Мы проделали большую работу по разработке уникальной производственной технологии и добились её утверждения соответствующими нормативными документами на государственном уровне. Это создаёт условия для снижения зависимости от импорта медицинской продукции для нужд российской системы здравоохранения. Статус российского производителя позволит получить преимущество при заключении госконтрактов, а объём производства позволит обеспечить запросы Минздрава и Минобороны России в хирургических стерильных медицинских перчатках. Производственные возможности подразумевают планомерное увеличение выпуска продукции, а также допускают расширение ассортимента изготавливаемых изделий», — рассказал гендиректор «Нитриленд» Сергей Марков.
В компании добавили, что в России работает два производителя хирургических перчаток. Их суммарный объём пока не может закрыть спрос медицинских учреждений. В организации поставляют преимущественно иностранную продукцию, которую завозят по параллельному импорту.