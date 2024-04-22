В Калининградской области планируют открыть производство медицинских перчаток

«Мы проделали большую работу по разработке уникальной производственной технологии и добились её утверждения соответствующими нормативными документами на государственном уровне. Это создаёт условия для снижения зависимости от импорта медицинской продукции для нужд российской системы здравоохранения. Статус российского производителя позволит получить преимущество при заключении госконтрактов, а объём производства позволит обеспечить запросы Минздрава и Минобороны России в хирургических стерильных медицинских перчатках. Производственные возможности подразумевают планомерное увеличение выпуска продукции, а также допускают расширение ассортимента изготавливаемых изделий», — рассказал гендиректор «Нитриленд» Сергей Марков.