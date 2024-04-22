Может ли государство забрать пенсионные накопления скончавшихся казахстанцев

В этом случае наследство признается выморочным имуществом и переходит в коммунальную собственность по месту открытия наследства. При этом наследство может быть признано выморочным имуществом только по решению суда на основании заявления местных исполнительных органов по месту открытия наследства по истечении одного года со дня открытия наследства, то есть смерти вкладчика.