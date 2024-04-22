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Проезд по трассе М-4 «Дон» подорожает с 23 апреля

Ростовская область, 22 апреля 2024. DON24.RU. Проезд по трассе М-4 «Дон» подорожает с 23 апреля, предупредили в ГУ «Автодор».

Источник: Don24.ru

«С 23 апреля Государственной компанией “Российские автомобильные дороги” запланирована ежегодная индексация тарифов на проезд по дорогам в связи с инфляционным процессом», — сообщили в пресс-службе компании.

В среднем стоимость 1 км увеличится на 8%, в зависимости от дороги.

Уточняется, что на автомобильной дороге М-4 «Дон» продолжит действовать более низкий тариф с понедельника по четверг.

«Проезд по указанным дорогам в эти дни на 10−20% дешевле, чем с пятницы по воскресенье», — рассказал источник.

В «Автодоре» напомнили, что деньги, собранные за проезд транспортных средств, направляются на содержание и ремонт дорог.

Напомним, что в 2024 году участок трассы в Ростовской области был приведен в нормативное состояние: было устранено около 99 тысяч кв. м ям.

Также был введен новый скоростной режим на участке с 1091-го по 1119-й км федеральной автотрассы. Теперь там можно разгоняться до 110 км/ч.