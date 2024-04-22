Проезд по трассе М-4 «Дон» подорожает с 23 апреля

«С 23 апреля Государственной компанией “Российские автомобильные дороги” запланирована ежегодная индексация тарифов на проезд по дорогам в связи с инфляционным процессом», — сообщили в пресс-службе компании.
В среднем стоимость 1 км увеличится на 8%, в зависимости от дороги.
Уточняется, что на автомобильной дороге М-4 «Дон» продолжит действовать более низкий тариф с понедельника по четверг.
«Проезд по указанным дорогам в эти дни на 10−20% дешевле, чем с пятницы по воскресенье», — рассказал источник.
В «Автодоре» напомнили, что деньги, собранные за проезд транспортных средств, направляются на содержание и ремонт дорог.
Напомним, что в 2024 году участок трассы в Ростовской области был приведен в нормативное состояние: было устранено около 99 тысяч кв. м ям.
Также был введен новый скоростной режим на участке с 1091-го по 1119-й км федеральной автотрассы. Теперь там можно разгоняться до 110 км/ч.