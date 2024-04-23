Нацбанк Беларуси озвучил курс доллара и курс евро на 23 апреля 2024

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 23 апреля, вторник.
Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 23 апреля, вторник, выглядят так: 1 доллар США равен 3,2515 рубля, 1 евро — 3,4633 BYN, 100 российских рублей — 3,484 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на на 22 апреля, понедельник, выглядели так: 1 доллар США равен 3,2616 рубля, 1 евро — 3,4763 BYN, 100 российских рублей — 3,4812 белорусского рубля. То есть курс доллара и курс евро снова снизились, а курс российского рубля вырос на 23 апреля, вторник.