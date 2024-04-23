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Правила выплаты пенсии изменятся в Беларуси с 1 июля 2024

Правила выплаты пенсии изменятся в Беларуси с 1 июля 2024 года, и это коснется пенсионеров как до 70 лет, так и старше.

Источник: Комсомольская правда

Председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Петр Шутько рассказал телеканалу СТВ, что правила выплаты пенсии изменятся в Беларуси с 1 июля 2024 года, и это коснется пенсионеров как до 70 лет, так и старше.

Все дело во вступлении в силу новой редакции Закона «Об изменении законов по вопросам социального обслуживания и социальных выплат». Согласно ней выплата пенсий будет производиться через банки, отделения почты, включая доставку на дом.

— Важно то, что несколько разграничили тех, кто может получать пенсии с доставкой. Потому что открыто можно сказать, что на это тратятся дополнительные ресурсы Фонда социальной защиты, — сказал Петр Шутько.

По словам столичного чиновника, в Минске с 1 июля 2024 эта услуга будет доступна для пенсионеров старше 70 лет, инвалидов I и II групп или получающих пособия, которые также являются инвалидами I и II групп.

— Эта категория граждан может получать как через банк, так и через почту, в том числе с доставкой — это их право, и выбор за ними, — уточнил Шутько.

А вот пенсионеров до 70 лет в Минске отправят для получения пенсий в банки. Это делается для сокращения расходов.

Также председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома заметил:

— Новые пенсионеры, которые к нам приходят, оформляются, практически 97% пользуются возможностью получения пенсий через банковские учреждения.

экономика