Морской конгресс впервые пройдет в Приморье

Два дня, 30 и 31 мая, Владивостоке будет принимать делегатов «Морского конгресса-ДВ». Событие впервые проходит в столице Дальнего Востока, принять в нем участие уже изъявили более 1200 представителей власти и бизнеса.



Титульными партнерами Конгресса стали такие лидеры отрасли, как ССК «Звезда», Транспортная группа FESCO, Дальневосточный центр судостроения и судоремонта и Российский морской регистр судоходства. Стратегическим партнером выступает Корпорация морского приборостроения, партнерами деловой программы — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), Российская палата судоходства, Ассоциации морских торговых портов, Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) и HeadHunter — крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента. Конгресс будет проходить в главном кампусе ДВФУ.



Актуальная деловая программа включает пленарное заседание «Дальний Восток — флагман морской отрасли России в новой системе координат» с участием первых лиц отрасли, стратегические сессии и круглые столы — всего более 30 мероприятий с выступлением 180 спикеров.



Свое участие в дискуссии подтвердили ведущие российские и международные эксперты, а также руководители крупнейших предприятий в сфере судостроения, судоремонта, судоходства, портовой деятельности, морской логистики и добычи водных биологических ресурсов, железнодорожных операторов и грузоотправителей. Формат Конгресса позволит не только обменяться опытом с лидерами отрасли, но и презентовать возможности предприятий Дальнего Востока потенциальным инвесторам и партнерам.

