Морской конгресс впервые пройдет в Приморье

Два дня, 30 и 31 мая, Владивостоке будет принимать делегатов «Морского конгресса-ДВ». Событие впервые проходит в столице Дальнего Востока, принять в нем участие уже изъявили более 1200 представителей власти и бизнеса.
Титульными партнерами Конгресса стали такие лидеры отрасли, как ССК «Звезда», Транспортная группа FESCO, Дальневосточный центр судостроения и судоремонта и Российский морской регистр судоходства. Стратегическим партнером выступает Корпорация морского приборостроения, партнерами деловой программы — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), Российская палата судоходства, Ассоциации морских торговых портов, Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) и HeadHunter — крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента. Конгресс будет проходить в главном кампусе ДВФУ.
Актуальная деловая программа включает пленарное заседание «Дальний Восток — флагман морской отрасли России в новой системе координат» с участием первых лиц отрасли, стратегические сессии и круглые столы — всего более 30 мероприятий с выступлением 180 спикеров.
Свое участие в дискуссии подтвердили ведущие российские и международные эксперты, а также руководители крупнейших предприятий в сфере судостроения, судоремонта, судоходства, портовой деятельности, морской логистики и добычи водных биологических ресурсов, железнодорожных операторов и грузоотправителей. Формат Конгресса позволит не только обменяться опытом с лидерами отрасли, но и презентовать возможности предприятий Дальнего Востока потенциальным инвесторам и партнерам.
Подтвердили свое участие иностранные компании из таких стран, как Китай, Индия, Вьетнам, Корея, Турция, Казахстан и Республика Беларусь. В международный блок деловой программы включены несколько мероприятий, среди них стратегическая сессия «Международное сотрудничество в судостроении и судоходстве: приоритеты и потенциал АТР», практическая сессия «Успешный бизнес с Китаем: как это работает», а также международные бизнес-диалоги «Россия-Китай» и «Россия-Индия».
Также на площадке Конгресса состоится деловая встреча губернаторов Дальневосточного федерального округа. Кроме того, запланировано подписание ряда соглашений о сотрудничестве.
Отметим, что Конгресс проводит компания «НЕВА-Интернэшнл», организатор крупнейшей отраслевой выставки «НЕВА», при поддержке правительства Приморского края.
Подробности можно узнать на официальном сайте мероприятия или в Телеграм.