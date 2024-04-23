Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске подрядчика оштрафовали на 3,8 млн рублей за срыв сроков ремонта дороги

На 3,8 миллиона рублей оштрафовали подрядчика в Новосибирске за срыв сроков ремонта дороги.

Источник: Сиб.фм

По данным прокуратуры Новосибирской области, региональный суд оштрафовал подрядчика ООО «СпецТрансСтрой» на 3,8 миллиона рублей за срыв сроков дорожного ремонта, выполняющегося по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Уточняется, что в 2023 году фирма заключила контракт на ремонт и содержание участка трассы 104-й км а/д «Р-256» — Черепаново — Маслянино и завершить все работы подрядчик должен был к ноябрю того же года.

Однако условия выполнены не были и сейчас в отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении. Суд обязал директора фирмы выплатить штраф в размере 3,8 миллиона рублей.

Напомним, что в Новосибирске суд оставил в колонии экс-главу подразделения РЖД Кудрявцева.

штрафы