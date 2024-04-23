По факту нерасселения домов по проспекту 60-летия Октября в Хабаровске возбудили уголовное дело

В Хабаровске следователями возбуждено уголовное дело по факту публикации в сети «Интернет» сведений о несвоевременном расселении домов по проспекту 60-летия Октября, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на СУ СК РФ по Хабаровскому краю.