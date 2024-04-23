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По факту нерасселения домов по проспекту 60-летия Октября в Хабаровске возбудили уголовное дело

О ходе расследования будет доложено в центральный аппарат Следственного комитета.

Источник: AmurMedia

В Хабаровске следователями возбуждено уголовное дело по факту публикации в сети «Интернет» сведений о несвоевременном расселении домов по проспекту 60-летия Октября, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

21 апреля 2024 года в сети Интернет опубликована информация о том, что жильцы домов, расположенных по проспекту 60-летия Октября города Хабаровска, просят разобраться в проблеме несвоевременного сноса и расселения аварийных домов.

Следственным отделом по Железнодорожному району города Хабаровск СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

Следствию предстоит установить объем мероприятий, проведенных уполномоченными лицами, в целях поддержания общедомового имущества в безопасном для жильцов дома состоянии, а также оценить меры, принятые к их своевременному расселению. Проводятся следственные и процессуальные действия.

О ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав граждан будет доложено в центральный аппарат Следственного комитета. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Эдуарду Трубчику представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

СК