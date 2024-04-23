Заторы на железной дороге угрожают проведению посевной в Приморье

«И с удобрениями то же самое. Их возят в контейнерах, полувагонах или крытых вагонах в большом количестве, потому что сельскому хозяйству нужны серьёзные объёмы. Причём закупают удобрения обычно в начале сезона, в конце зимы или в весенние месяцы, чтобы успеть к посевной. Раньше проблем с поставками не возникало, в этом году из-за пробок груз задерживается. И нормального выхода из сложившейся ситуации я не вижу. Руководство РЖД предпринимает всё возможное. В том числе пытается организовать станции перегрузок — довозить до определённых станций неполные поезда, скапливать там какое-то количество груза и формировать следующие составы. У РЖД достаточно серьёзный логистический центр, но выше головы не прыгнешь. Если у тебя есть определённая структура грузопотока, то под неё приходится подстраиваться, а она сейчас очень несбалансированная», — комментирует Вадим Воложанин.