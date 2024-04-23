Хабаровский шофёр выиграл в конкурсе к юбилею «Хабавиа»

По информации пресс-службы перевозчика, чтобы принять участие в розыгрыше пассажирам нужно было выбрать в лототроне один из бумажных самолётиков, развернуть и показать распечатанное изображение на листе стюардессам. На кону был и суперприз — сертификат на бесплатный перелёт в обе стороны на любом авиамаршруте «ХабАвиа». Его обладателем стал пассажир рейса 401 по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск Евгений Уваров, профессиональный водитель. В Охотск он летел на сезонную работу.