Хабаровский шофёр выиграл в конкурсе к юбилею «Хабавиа»

Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» в честь своего 20-летия провела беспроигрышную лотерею среди своих пассажиров и разыграла больше 60 призов — пауэрбанки, термосы, зонты, флеш-накопители, платки, картхолдеры и другие приятные и полезные подарки с фирменной символикой. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», мероприятие проходило в здании аэропорта Хабаровска. Свои подарки получили и маленькие пассажиры — им вручили модели самолётов и вертолётов.
По информации пресс-службы перевозчика, чтобы принять участие в розыгрыше пассажирам нужно было выбрать в лототроне один из бумажных самолётиков, развернуть и показать распечатанное изображение на листе стюардессам. На кону был и суперприз — сертификат на бесплатный перелёт в обе стороны на любом авиамаршруте «ХабАвиа». Его обладателем стал пассажир рейса 401 по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск Евгений Уваров, профессиональный водитель. В Охотск он летел на сезонную работу.
— Я очень удивлён, если честно. Эмоции переполняют. Пока не знаю, куда полечу, но выберу поинтереснее место, чтобы получше узнать наш край, — поделился обладатель главного приза Евгений Уваров.
Отметим, что «Хабаровские авиалинии» ведут свою историю с 2004 года. В первые годы авиапарк компании состоял из трёх самолётов Як-40, грузового воздушного судна Ан-26−100 и трёх вертолётов Ми-8. Спустя пять лет предприятие пополнилось тремя пассажирскими самолётами Ан-24, значительно увеличив свой воздушный флот. На сегодняшний день авиационный парк «Хабаровских авиалиний» вырос до 12 воздушных судов, а в краевом авиапредприятии работает свыше 500 сотрудников.
В состав предприятия входят аэропорт в Николаевске-на-Амуре, посадочные площадки в Советской Гавани, Чегдомыне, Нелькане, Тугуре, Удском.