В Восточном Казахстане появились новые льготы для работников школ и детсадов

Теперь при необходимости количество уроков директоров и завучей может быть увеличено до десяти. При этом пособие на оздоровление будет начисляться не только на административную ставку, но и на часы, которые он ведет в качестве предметника, или на его профессиональную нагрузку, например, психолога.