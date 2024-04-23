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Курс доллара, евро и рубль в обменниках 23 апреля

Какой курс доллара, евро и рубля установился в обменных пунктах утром 23 апреля в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Reuters

Курс доллара к тенге 23 апреля

По состоянию на 08:30 американский доллар продают в обменниках Астаны за 448,99 тенге, покупают за 444,04 тенге. В обменных пунктах Алматы курс доллара на продажу — 448,32 тенге, на покупку — 446,85 тенге.

Курс евро к тенге 23 апреля

Евро в обменных пунктах Астаны продают по 479,96 тенге, покупают по 474,02 тенге. В обменниках Алматы курс на продажу — 478,58 тенге, покупку — 475,25.

Курс рубля к тенге 23 апреля

Российский рубль в обменниках Астаны продают по 4,80 тенге, покупают по 4,69 тенге. В Алматы рубль продают по 4,80, покупают по 4,74 тенге.

Официальные курсы Нацбанка 23 апреля

1 доллар — 445,66 тенге.
1 евро — 474,58 тенге.
1 рубль — 4,78 тенге.

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