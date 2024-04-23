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Одну из служб доставки еды в Красноярске оштрафовали за нарушения

Специалисты Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований в работе службы доставки готовых блюд «Больше, чем еда», расположенной в Красноярске на улице Сурикова, 12.

Источник: Соцсети

Специалисты Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований в работе службы доставки готовых блюд «Больше, чем еда», расположенной в Красноярске на улице Сурикова, 12. Поводом для внеплановой выездной проверки стали жалобы в СМИ.

Специалисты установили, что у пищевых продуктов не соблюдались условия хранения, сроки годности и маркировка; отсутствовали товаросопроводительные документы.

Кроме того, в холодильном ларе обнаружили следы коррозии; разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции хранился совместно, а часть не была промаркирована.

За эти и другие выявленные нарушения ИП Лобачев С. С. привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Отмечается, что постановление пока не вступило в законную силу.

штрафы