Одну из служб доставки еды в Красноярске оштрафовали за нарушения

Специалисты Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований в работе службы доставки готовых блюд «Больше, чем еда», расположенной в Красноярске на улице Сурикова, 12. Поводом для внеплановой выездной проверки стали жалобы в СМИ.
Специалисты установили, что у пищевых продуктов не соблюдались условия хранения, сроки годности и маркировка; отсутствовали товаросопроводительные документы.
Кроме того, в холодильном ларе обнаружили следы коррозии; разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции хранился совместно, а часть не была промаркирована.
За эти и другие выявленные нарушения ИП Лобачев С. С. привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Отмечается, что постановление пока не вступило в законную силу.