Мартовские продажи новостроек в Новосибирской области взлетели до ₽10,8 млрд

В марте 2024 года в Новосибирске и Новосибирской области зафиксирован впечатляющий рост продаж жилья в новостройках. По данным бизнес-сообщества One Company, совместно с интернет порталом «наш.дом.рф», Росреестром, ЦБРФ и Новосибирскстатом, за месяц было реализовано 1669 квартир на общую сумму 10,8 млрд рублей.
По сравнению с февралем наблюдается заметный скачок: в натуральном выражении рост составил 47%, в денежном — 50%. В сравнении с мартом 2023 года объем продаж практически не изменился, составив 10,8 млрд рублей против 10,0 млрд рублей годом ранее.
Рост отмечается и в стоимости квадратного метра. За месяц она увеличилась со 124 до 130 тыс.рублей, а средняя цена квартиры выросла с 6,08 до 6,44 млн рублей.
Примечательно, что в структуре объема предоставленного жилищного кредитования в денежном выражении доля первичного и вторичного рынка оказалась равной, по 50%, тогда как в штучном выражении на готовое жилье пришлось 61%, а на новостройки — 39%.
По мнению директора по развитию One Company Алексея Сержанова, несмотря на распространенное мнение о продолжении падения рынка недвижимости в марте, наблюдается существенный рост продаж. Это подтверждает предположение о том, что спад в январе-феврале был вызван сезонными факторами.
Сравнение марта текущего года с мартом предыдущего показало, что, несмотря на турбулентность на рынке недвижимости в 2024 году, объем продаж практически идентичен, а в некоторых сегментах даже отмечается небольшой рост. Это свидетельствует о том, что в текущем году можно ожидать серьезной активизации рынка недвижимости.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что продажи розничных кредитов вырастут в апреле более чем на 10%.