Мартовские продажи новостроек в Новосибирской области взлетели до ₽10,8 млрд

В марте 2024 года в Новосибирске и Новосибирской области зафиксирован впечатляющий рост продаж жилья в новостройках. По данным бизнес-сообщества One Company, совместно с интернет порталом «наш. дом.рф », Росреестром , ЦБРФ и Новосибирскстатом, за месяц было реализовано 1669 квартир на общую сумму 10,8 млрд рублей.

По сравнению с февралем наблюдается заметный скачок: в натуральном выражении рост составил 47%, в денежном — 50%. В сравнении с мартом 2023 года объем продаж практически не изменился, составив 10,8 млрд рублей против 10,0 млрд рублей годом ранее.

Рост отмечается и в стоимости квадратного метра. За месяц она увеличилась со 124 до 130 тыс.рублей, а средняя цена квартиры выросла с 6,08 до 6,44 млн рублей.

Средневзвешенная ставка по ипотеке в рублях также продолжает расти и составляет на данный момент 8,9%, что на 0,44 п.п. выше, чем в феврале. В то же время, средняя сумма кредита снизилась с 3,5 млн рублей до 3,4 млн рублей, а средний срок кредитования остался неизменным и составляет 25 лет.