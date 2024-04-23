В Омске на несколько месяцев перекроют улицы из-за ремонта теплосетей

- С 8 часов 15 мая до 20 часов 15 октября по улице Нефтезаводской на участке дороги от дома 25 по улице Малунцева до жилого дома 10 по улице Нефтезаводской шириной в одну полосу движения в направлении движения транспорта от улицы Малунцева в сторону улицы 22 Апреля
- С 20 часов 24 мая до 8 часов 27 мая по улице XX Партсъезда на участке дороги от жилого дома 8 до дома 10 по улице Нефтезаводской.
Напомним, что также на пять месяцев перекроют улицы 27-я Линия и 3-й Разъезд в Центральном округе.
В мэрии советуют омичам строго руководствоваться требованиями временно установленных дорожных знаков и сигналами регулировщиков и соблюдать меры безопасности.