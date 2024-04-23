Доллар снова подешевел: почему это невыгодно для Казахстана, рассказали аналитики

На утро 23 апреля 2024 года средневзвешенный курс доллара США на бирже KASE достиг 445,66 тенге. Это самое низкое значение с 25 января.
Такое положение дел может оказаться благоприятным для выгодной покупки иностранной валюты, чтобы защитить себя от инфляции. Однако, как сообщают аналитики Telegram-канала Tengenomika, из-за переукрепления тенге может пострадать экономика страны.
Как связаны доллар, тенге и рубль
Как отмечают аналитики, основной причиной укрепления казахстанской национальной валюты стала ее искусственная поддержка — продажи нефтедолларов (трансферты) из Нацфонда в бюджет через биржу приводят к снижению курса доллара.
В то же время российский рубль дешевеет к американской валюте.
В результате кросс-курс тенге к рублю также растет: он достиг минимума с августа 2023 года (находится в диапазоне 4,7−4,8 тенге за рубль).
А учитывая тесную взаимосвязь торговых отношений с Россией, более дешевый рубль приводит к росту импорта товаров в Казахстан. В результате это наносит ущерб для отечественных компаний, снижая их конкурентоспособность.
То есть из-за слишком крепкого тенге становится выгоднее покупать товары из России, а продавать казахстанскую продукцию за границу сложнее — она слишком дорогая.
Как отмечают в Tengenomika, на это также указывает реальный обменный курс (РОК) валют Казахстана и России к доллару — этот показатель учитывает не только стоимость валют на бирже, но и разницу в уровне потребительской инфляции в каждой из стран.
Так, результаты оказались следующими:
- к доллару — казахстанская валюта в феврале показала укрепление на 6,4% за год, а реальный курс вырос вовсе на 17,2%;
- к рублю — тенге по РОК вовсе укрепился на 28,2% за год.
В то же время инфляция в РФ с середины 2023 года ускоряется, тогда как в Казахстане она замедляется.
"Как итог, задаемся вопросом: выгоден ли нам крепкий тенге в текущих условиях? Когда у бюджета есть трудности с доходами, а сырьевой экспорт, который продается за инвалюту, стагнирует.
Поэтому, текущий «рыночный» курс является больше следствием нерыночного механизма усиленных продаж инвалюты на бирже. Это больше копит дисбалансов, хотя и помогает стабилизировать инфляционные ожидания", — отмечают аналитики.
Другими словами, искусственная поддержка тенге приводит к снижению курса доллара, что может показаться выгодным и благоприятным фактором для экономики. Однако это негативно влияет на торговые процессы, увеличивая долю импорта и снижая экспортный потенциал страны.