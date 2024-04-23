Пенсионные накопления казахстанцев за год выросли на 22,6%

«96,6% накоплений казахстанцев образованы за счет ОПВ, объем которых на 1 апреля этого года составил более 18,2 трлн тенге (прирост за год — 22,3%, с начала года — 5,5%). Сумма пенсионных накоплений по ОППВ составила 599,7 млрд тенге, увеличившись за год на 25,8%, с начала текущего года — на 5,5%. Максимальный прирост (49% за год, 11,3% — с начала года) показали накопления по добровольным пенсионным взносам (ДПВ), объем которых составил 5,9 млрд тенге».