Минтранс опубликовал карту дорог, которые отремонтируют

В Минской области текущий ремонт будет проведен на трассах М-1 Брест — Минск — граница России, М-2 Минск — Национальный аэропорт, М-4 Минск — Могилев, М-5 Минск — Гомель. Всего в Минской области в списке работ указаны 44 адреса на трассах и 245 на местных дорогах.
Реконструкция происходит на трассах М-3 Минск — Витебск и Р-53 Слобода — Новосады.
Капитальный ремонт проводится на трассах Р-65 Заславль — Дзержинск — Озеро, М-5 Минск — Гомель. Выбирайте, как говорится, пути объезда.
Напомним, что на сайте Комитета государственного контроля весь апрель работает онлайн-панель по вопросам состояния автомобильных дорог. С ее помощью можно сообщить о проблемах на дорогах вне населенных пунктов.