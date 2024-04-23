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Минтранс опубликовал карту дорог, которые отремонтируют

На карте отмечены объекты, на которых будут проводиться строительство и реконструкция, капитальный и текущий ремонт. Схема опубликована на сайте Минтранса и охватывает все области Беларуси.

Источник: РИА "Новости"

В Минской области текущий ремонт будет проведен на трассах М-1 Брест — Минск — граница России, М-2 Минск — Национальный аэропорт, М-4 Минск — Могилев, М-5 Минск — Гомель. Всего в Минской области в списке работ указаны 44 адреса на трассах и 245 на местных дорогах.

Реконструкция происходит на трассах М-3 Минск — Витебск и Р-53 Слобода — Новосады.

Капитальный ремонт проводится на трассах Р-65 Заславль — Дзержинск — Озеро, М-5 Минск — Гомель. Выбирайте, как говорится, пути объезда.

Напомним, что на сайте Комитета государственного контроля весь апрель работает онлайн-панель по вопросам состояния автомобильных дорог. С ее помощью можно сообщить о проблемах на дорогах вне населенных пунктов.

строительство