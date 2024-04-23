В Самаре выделили деньги на снос трех самостроев

В Кировском районе снесут 4‑этажное здание поликлиники на улице Земеца, 36б. Оно занимает участок площадью 3222,8 кв. м. Вместе с ним будет демонтировано и соседнее здание на улице Земеца, 36, литера Б1 — там располагался архив, где хранились рентгеновские пленки. Оно занимает участок площадью 31,3 кв. м. На эти цели выделят 20,1 млн рублей.