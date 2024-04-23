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В Самаре выделили деньги на снос трех самостроев

Объекты расположены в Красноглинском и Кировском районах города.

В Самаре в 2024 году будут снесены три самовольные постройки. В первом квартале поселка Береза Красноглинского района демонтируют двухэтажное здание площадью 550 кв. м. На это потратят 4,2 млн рублей.

В Кировском районе снесут 4‑этажное здание поликлиники на улице Земеца, 36б. Оно занимает участок площадью 3222,8 кв. м. Вместе с ним будет демонтировано и соседнее здание на улице Земеца, 36, литера Б1 — там располагался архив, где хранились рентгеновские пленки. Оно занимает участок площадью 31,3 кв. м. На эти цели выделят 20,1 млн рублей.

Подрядчики, которые снесут все три объекта, были найдены еще в 2023 году.

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