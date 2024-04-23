111 млн квадратных метров жилья построят в Казахстане к 2030 году

— За последние 5 лет в жилищное строительство инвестировано более 12 трлн тенге и введено порядка 78,5 млн м2 нового жилья. К 2030 году планируется строительство 111 млн кв. метров жилья за счет всех источников финансирования и обеспечение новым жильем более 1 млн семей, — сказал Канат Шарлапаев на заседании Правительства.