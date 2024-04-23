Составлен рейтинг городов Казахстана с самым дорогим такси

В среднем, как говорится в исследовании экспертов Ranking.kz, по Казахстану такси подорожало за год на 12,3%.
«В месячной динамике рост цен был отмечен только в Алматы и Астане: на 5% и на 2% соответственно. В остальных регионах цены остались на том же уровне».
Далее сказано, что Алматы стал антилидером по росту цен на такси за год. В городе услуга подорожала в на 40,6%.
Следом идут Актюбинская область (на 22,1%) и Шымкент (на 16,9%).
В свою очередь, наименьший годовой рост цен был отмечен в Мангистауской области: на 1,2%.
«В Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях цены остались на уровне 2023 года».
Примечательно, что, по данным Numbeo, километр поездки в такси обходится казахстанцам в 0,67 доллара (менее 300 тенге). Среди стран СНГ это самые высокие показатели.
Для сравнения: соответствующий тариф в Азербайджане составил 0,59 доллара, в России — 0,32, в Беларуси — 0,31, в Армении и Узбекистане — по 0,3 доллара.
Ранее стало известно, что в стране наблюдается впечатляющий рост на водительском рынке. Особенно популярны водители в Алматы, Астане, Уральске и Костанае, где предлагаемые зарплаты оказались наиболее привлекательными.