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В Омске долгострой на 11-й Ремесленной могут сдать в эксплуатацию уже в июне

В Омске подрядчик завершает строительство многоквартирного дома на улице 11-я Ремесленная, 25. Сейчас здание украшают облицовочным материалом.

Фасад дома украсят четырьмя цветами — белым, изумрудным, темно-серым и стальным. Также подрядчик монтирует тепловой узел дома и сеть внутренних коммуникаций.

Рабочие активно занимаются благоустройством придомовой территории — электрики проводят внешнее освещение и устанавливают уличные фонари.

На сегодня строительные работы завершены на 80%.

— Здание многоквартирного дома по улице 11-я ремесленная числится в Едином реестре проблемных объектов. Здесь запланировано 59 квартир, из которых 52 предназначены для участников долевого строительства, — отметили в минстрое Омской области.

Подрядчик планирует сдать дом в эксплуатацию в июне 2024 года.

Ранее мы писали, что в Омске на Красном Пути сдали в эксплуатацию 18-этажный дом.

строительство