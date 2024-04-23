В Омске долгострой на 11-й Ремесленной могут сдать в эксплуатацию уже в июне

Фасад дома украсят четырьмя цветами — белым, изумрудным, темно-серым и стальным. Также подрядчик монтирует тепловой узел дома и сеть внутренних коммуникаций.
Рабочие активно занимаются благоустройством придомовой территории — электрики проводят внешнее освещение и устанавливают уличные фонари.
На сегодня строительные работы завершены на 80%.
— Здание многоквартирного дома по улице 11-я ремесленная числится в Едином реестре проблемных объектов. Здесь запланировано 59 квартир, из которых 52 предназначены для участников долевого строительства, — отметили в минстрое Омской области.
Подрядчик планирует сдать дом в эксплуатацию в июне 2024 года.
Ранее мы писали, что в Омске на Красном Пути сдали в эксплуатацию 18-этажный дом.