Дорожную разметку нанесут на 18 участках в Минске

По информации КУП «СМЭП» Мингорисполкома, 23 апреля планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: ул. Могилевская, ул. Денисовская (от ул. Аэродромной до ул. Маяковского), ул. Маяковского (от ул. Бородинской до ул. Великоморской), ул. Янки Купалы (от пр-та Независимости до ул. Максима Богдановича), ул. Тимирязева, ул. Тимирязева (от ул. Саперов до границы города), ул. Кальварийская, ул. Кальварийская (от ул. Сухой до пер. Тучинского), пр-т Дзержинского — пр-т Жукова (развязка), пр-т Машерова, ул. Одоевского, ул. Филимонова, ул. Свердлова, пл. Победы, ул. Красноармейская, дорога на Зацень, вблизи учреждений образования Ленинского района, вблизи учреждений образования Первомайского района.