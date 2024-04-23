Стоимость проезда в омских маршрутках вырастет до 35 рублей с 25 апреля

С 25 апреля стоимость проезда на 25-ти маршрутах, обслуживаемых частными перевозчиками, вырастет до 35 рублей. Изменения затронут маршруты, которые работают на нерегулируемом тарифе, сообщили в пресс-службе мэрии.
С 25 апреля стоимость проезда вырастет на следующих маршрутах: №№ 6н, 8н, 31н, 47н, 54, 68, 97, 83н, 117н, 200, 222, 303, 305, 323, 331, 339, 343, 344, 346, 350, 353, 359, 362, 385, 386, 392, 394, 399, 409, 410, 414, 418, 421, 424, 425, 470, 500, 503, 514.
Стоимость проезда за наличный расчет на указанных маршрутах составит 30−35 рублей, по банковским картам и гражданским картам «Омка» — до 35 рублей, по льготным картам «Омка» для школьников, студентов и пенсионеров — до 30 рублей.
Транспортные карты минтруда Омской области будут приниматься к оплате на всех перечисленных маршрутах.
При этом стоимость проезда в муниципальном транспорте останется прежней. Ее не меняли с 1 января 2019 года.
Ранее мы писали, что в маршрутке № 331 появилось объявление о подорожании проезда до 35 рублей.