Назван срок завершения строительства школы на ул. Красных Партизан в Краснодаре

Новую школу на 1650 мест по адресу: ул. Красных Партизан — ул. Азовская в Краснодаре планируется ввести в эксплуатацию к концу 2024 года. На строительстве здания сейчас работают около 100 специалистов. Особенность трехэтажного учебного заведения — лифты для передвижения маломобильных учеников, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.
Сейчас строители возводят перегородки, устанавливают оконные блоки, крышу, монтируют лифты.
В трехэтажном здании школы предусмотрено 6 классов, актовый зал, медицинский блок, кабинеты для внеурочной деятельности, библиотека, столовая и буфет, а также спортивные залы.
Всего в 2024 году в Краснодаре одномоментно строят 54 социальных объекта. Сдать в эксплуатацию планируется 35 школ, детских садов и спорткомплексов.