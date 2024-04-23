Назван срок завершения строительства школы на ул. Красных Партизан в Краснодаре

Новую школу на 1650 мест по адресу: ул. Красных Партизан — ул. Азовская в Краснодаре планируется ввести в эксплуатацию к концу 2024 года. На строительстве здания сейчас работают около 100 специалистов. Особенность трехэтажного учебного заведения — лифты для передвижения маломобильных учеников, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.