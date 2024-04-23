Доллар вернулся к росту во вторник

После падения накануне, спроса и предложения на европейскую валюту на старте сессии не наблюдалось. Евро может вернуться на траекторию роста после выхода данных о росте деловой активности в еврозоне.
Сегодня американская валюта демонстрирует коррекцию курса и по состоянию на 10:09 прибавляет 0,02%. Доллар таким образом поднялся до отметки в 3,2523 рубля.
Российская валюта при этом по состоянию на 10:09 теряет едва заметные 0,06%. На торгах за 100 российских нужно было отдать 3,4823 белорусских рубля.
Незначительно подешевела и валюта Поднебесной, которая по состоянию на 10:17 потеряла 0,01 от предыдущей стоимости. На бирже за 10 юаней просили 4,4744 рубля.