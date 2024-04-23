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Доллар вернулся к росту во вторник

МИНСК, 23 апр — Sputnik. В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже отечественный рубль ослабил свои позиции по отношению к российской валюте.

Источник: Sputnik.by

После падения накануне, спроса и предложения на европейскую валюту на старте сессии не наблюдалось. Евро может вернуться на траекторию роста после выхода данных о росте деловой активности в еврозоне.

Сегодня американская валюта демонстрирует коррекцию курса и по состоянию на 10:09 прибавляет 0,02%. Доллар таким образом поднялся до отметки в 3,2523 рубля.

Российская валюта при этом по состоянию на 10:09 теряет едва заметные 0,06%. На торгах за 100 российских нужно было отдать 3,4823 белорусских рубля.

Незначительно подешевела и валюта Поднебесной, которая по состоянию на 10:17 потеряла 0,01 от предыдущей стоимости. На бирже за 10 юаней просили 4,4744 рубля.

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