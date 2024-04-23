В Екатеринбурге увеличат штрафы за неоплату парковки до 4 тысяч рублей

В Екатеринбурге штрафы за неоплату парковки станет больше в три раза. Теперь наказание вырастет до четырех тысяч рублей. Такие правки в первом чтении приняли депутаты заксобрания, сообщает издание ЕАН.
Штрафы грозят тем водителям, которые не платят за платную парковку на дорогах общего пользования местного назначения. Наказание будет составлять от трех до четырех тысяч рублей. Ранее штрафы достигали одной-трех тысяч рублей.
Также отдельная мера предусмотрена для тех, чье нарушение зафиксировали «специальные технические средства в автоматическом режиме». В таком случае наказание теперь составит три тысячи рублей вместо одной.
Депутаты поддержали меры единогласно. В первом чтении за увеличение сумму штрафов высказались 43 народных избранника.