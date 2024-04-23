Стоит ли ждать повышения цен на жилье в Казахстане

«Мы будем заключать соглашения только с теми застройщиками, которые будут предоставлять квартиры, подходящие под условия программ. Поэтому мы и сделали вход в программу для строительных компаний только через платформу “Баспана маркет”. (…) Сейчас, думаю, наступает время покупателя, и мы надеемся, что цены будут по крайней мере стабильными на нынешнем уровне».