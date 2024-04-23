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Стоит ли ждать повышения цен на жилье в Казахстане

Заместитель председателя правления «Отбасы банка» Нурлан Акшанов рассказал, какими будут цены на жилье в Казахстане в связи с запуском новой ипотечной программы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Заместитель председателя правления «Отбасы банка» Нурлан Акшанов отметил, что любая новая программа вызывает определенную коррекцию цен на рынке жилья. Однако этот момент предусмотрели как во время запуска программы «Отау», так и программы «Наурыз».

«Мы будем заключать соглашения только с теми застройщиками, которые будут предоставлять квартиры, подходящие под условия программ. Поэтому мы и сделали вход в программу для строительных компаний только через платформу “Баспана маркет”. (…) Сейчас, думаю, наступает время покупателя, и мы надеемся, что цены будут по крайней мере стабильными на нынешнем уровне».

рассказал Нурлан Акшанов.

При этом он не стал называть конкретных цифр и попросил дождаться запуска льготной ипотечной программы «Наурыз».

«Я думаю, что сейчас рано говорить об этом. Давайте запустим программу и вернемся к этому вопросу через месяц. Масштабная стройка начинается, но, думаю, что в рамках нашей программы мы будет фиксировать цены на уровне 18−30 млн по “Отау” и 36 млн — по “Наурыз”.

озвучил Нурлан Акшанов.

А после добавил, что с запуском новых льготных ипотек цены на вторичном рынке должны скорректироваться.

«Я думаю, что когда мы дадим такую хорошую порцию кредитных средств на рынок в виде 150 млрд тенге по “Отау” и 300 млрд тенге на “Наурыз”, то в любом случае продавцы вторичного жилья должны скорректировать свои цены, если они хотят действительно продать свое жилье».

отметил заместитель председателя правления «Отбасы банка» Нурлан Акшанов.

С 1 мая в Казахстане стартует новая ипотечная программа «Наурыз». На брифинге в правительстве озвучили условия льготной ипотеки.

экономика
недвижимость