Перешедший в собственность государства Дальнегорский ГОК в одночасье стал прибыльным

«Дальнегорский ГОК», созданный в 2013 году в Дальнегорске на базе обанкротившейся Горно-химической компании «Бор», в 2023 году получил рекордную прибыль в своей истории — 1 млрд 460,442 млн рублей. Пикантность ситуации в том, что при прежних собственниках комбинат на протяжении шести последних лет компания была убыточной, несмотря на приличную выручку. И только в год перехода в собственность государства, резко стала прибыльной, сообщает ИА PrimaMedia.