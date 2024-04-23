Перешедший в собственность государства Дальнегорский ГОК в одночасье стал прибыльным

«Дальнегорский ГОК», созданный в 2013 году в Дальнегорске на базе обанкротившейся Горно-химической компании «Бор», в 2023 году получил рекордную прибыль в своей истории — 1 млрд 460,442 млн рублей. Пикантность ситуации в том, что при прежних собственниках комбинат на протяжении шести последних лет компания была убыточной, несмотря на приличную выручку. И только в год перехода в собственность государства, резко стала прибыльной, сообщает ИА PrimaMedia.
Выручка «Дальнегорского ГОКа» с момент его основания последовательно росла год за годом и в 2023 году достигла рекордных 5,473 млрд рублей. При этом себестоимость сократилась на 9,2%, до 3,7 млрд рублей.
Почему при этом компания оставалась в итоговом убытке, даже до введения санкций, — большой вопрос к бывшим собственникам. До недавнего времени «Дальнегорский ГОК» через ряд ООО был подконтролен кипрскому офшору Rakspol Trading Limited.
Ранее почти 90% продукции «Дальнегорский ГОК» поставлял на экспорт, большая часть борной кислоты закупалась странами Азиатско-Тихоокеанского региона — Китаем, Японией и Республикой Корея. С начала 2022 года комбинат отмечал значительное увеличение запросов на поставки борной кислоты на внутренний рынок на фоне снижения ее импорта.
В 2023 году комбинат увеличил выпуск боропродукции по сравнению с 2022 годом на 3%, объем переработки руды вырос на 7%. В I квартале 2024 года производственные показатели продолжили рост — выпуск борной кислоты (основная продукция комбината) по сравнению с аналогичным периодом 2023 года добавил 4%, а отгрузки покупателям выросли сразу на 44%.
«С начала года ведется активная работа по привлечению персонала на комбинат. План по трудоустройству сотрудников выполнен на 30%, отмечают в отделе кадров. В данный момент для всех работников ведется разработка расширенного социального пакета, дополнительных льгот и гарантий», — отмечала пресс-служба комбината.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, Арбитражный суд Приморского края 27 сентября 2023 года удовлетворил в полном объеме иск Генеральной прокуратуры РФ к ООО «ФинИнвест» (Москва) о применении последствий недействительности ничтожной сделки и взыскании в доход РФ принадлежавших этой компании 100% долей ООО «Радамант» (Москва), которое, в свою очередь, являлось владельцем «Дальнегорского ГОКа». В январе 2024 года решение суда первой инстанции поддержал Пятый арбитражный апелляционный суд. «ФинИнвест» подал кассационную жалобу в Арбитражный суд Дальневосточного округа, но затем отозвал её.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Дальнегорский ГОК» через «Радамант» с 22 ноября 2023 года принадлежит РФ.
Дальнегорский райсуд 23 ноября 2023 года удовлетворил исковое заявление генпрокурора РФ, поданное в интересах РФ, к бывшему совладельцу группы «Открытие» Борису Минцу, его сыну Дмитрию Минцу, а также бывшему генеральному директору ООО «Дальнегорский ГОК» Дмитрию Рачкову и бывшему управляющему директору O1 Group Илье Гордюшеву о взыскании 2 млрд 441,5 млн рублей и обращении в доход РФ 100% долей в уставных капиталах ООО «Горно-химическая компания Бор», ООО «Фининвест» и ООО НПП «Силика».