Власти Екатеринбурга выставили на аукцион 7 нежилых объектов

Аукцион проводит департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города. Сам он состоится 20 мая в электронной форме и будет являться открытым по форме подачи предложений о стоимости. На торгах будут объекты муниципального нежилого фонда, расположенные на улицах Антона Валека, 12; Крауля, 4; Ленина, 81−83/Мичурина, 53; Мира, 38; Советская, 3; Дагестанская, 2; Азина, 46. Прием заявок стартовал и будет проходить до 10:00 14 мая.