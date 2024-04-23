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Власти Екатеринбурга выставили на аукцион 7 нежилых объектов

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 апреля, УралПолит.Ru. Власти Екатеринбурга выставили 7 нежилых объектов, в том числе в центре, на аукцион. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Аукцион проводит департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города. Сам он состоится 20 мая в электронной форме и будет являться открытым по форме подачи предложений о стоимости. На торгах будут объекты муниципального нежилого фонда, расположенные на улицах Антона Валека, 12; Крауля, 4; Ленина, 81−83/Мичурина, 53; Мира, 38; Советская, 3; Дагестанская, 2; Азина, 46. Прием заявок стартовал и будет проходить до 10:00 14 мая.

Ранее сообщалось, что мэрия Екатеринбурга планирует выставить на торги здание на улице Челюскинцев, 5, литер К. Площадь здания составляет 346 квадратных метра, а земельного участка — 893 квадратных метра. Рыночная стоимость по начальной цене — 10,7 млн рублей.

недвижимость