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В Перми построят три новых общественных центра

Информация об этом прозвучала на заседании Пермской гордумы.

На пленарном заседании Пермской городской думы осуждалась информация о развитии в городе территориального общественного самоуправления.

Ее представил депутатам заместитель главы города Сергей Трошков. Он рассказал, в том числе, и о том, что на этот год запланировано возведение в городе трех новых зданий общественных центров — в микрорайоне Вышка-2, на Яблочкова и в поселке Новобродовский.

Депутаты высказали пожелание, чтобы рядом с этими центрами было предусмотрено возведение спортивных площадок и благоустройство прилегающих территорий. Сергей Трошков пообещал, что эти пожелания обязательно будут учтены.

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