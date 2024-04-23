В Перми построят три новых общественных центра

Ее представил депутатам заместитель главы города Сергей Трошков. Он рассказал, в том числе, и о том, что на этот год запланировано возведение в городе трех новых зданий общественных центров — в микрорайоне Вышка-2, на Яблочкова и в поселке Новобродовский.