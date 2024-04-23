В Перми предусмотрели субсидии на путевки для бюджетников

На пленарном заседании Пермской городской думы депутаты утвердили в бюджете средства на субсидии при приобретении путевок на санаторно-курортное лечение для работников муниципальных образований. Такие субсидии предполагают возмещение до 30 процентов от максимальной стоимости путевки.