В Перми предусмотрели субсидии на путевки для бюджетников

На пленарном заседании Пермской городской думы депутаты утвердили в бюджете средства на субсидии при приобретении путевок на санаторно-курортное лечение для работников муниципальных образований. Такие субсидии предполагают возмещение до 30 процентов от максимальной стоимости путевки.
Как объяснила заместитель главы Перми Екатерина Мальцева, ежегодно такими льготами пользуются около 300 работников бюджетных организаций.
Депутаты предложили рассмотреть возможность повышения или отмены порога максимального заработка работника, который сейчас составляет 50 тысяч рублей, поскольку права на поддержку лишаются, например, особо загруженные педагоги.
Екатерина Мальцева пообещала выйти с таким предложением на региональный уровень для возможного изменения соответствующего краевого закона.