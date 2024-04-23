Мэрия Новосибирска опубликовала заработок директоров школ за 2023 год

Самый высокий уровень заработка был у Ирины Путинцевой, директора центра-гимназии № 6 «Горностай» в Академгородке, чья зарплата составила 218,7 тысячи рублей в месяц.
На втором месте оказалась Елена Третьякова, руководитель школы № 217 в Кировском районе, с зарплатой в 172,8 тысячи рублей в месяц.
На третьем месте — Лариса Потеряева, директор лицея № 22 «Надежда Сибири» в Железнодорожном районе, с заработком в 167,3 тысячи рублей в месяц.
Ирина Михно, директор Второй Новосибирской гимназии в Ленинском районе, занимает четвертое место с зарплатой 164,5 тысячи рублей в месяц.
На пятом месте — Татьяна Горбачева, директор лицея № 159 в Заельцовском районе, с заработком в 160,3 тысячи рублей в месяц.