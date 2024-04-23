Какие льготные ипотеки будут финансировать в Казахстане в 2024 году

На предоставление льготной ипотеки по ставкам 2 и 5% годовых выделен 81 млрд тенге для выдачи порядка 7 тыс. займов. По ипотечной программе «Отау» со ставкой 9% предусмотрена выдача 8 тыс. займов на сумму 150 млрд тенге.
— С 1 мая «Отбасы банком» будет запущена новая льготная программа с первоначальным взносом 20% по ставке 7% годовых для социально уязвимых граждан и 9% — для остальных категорий граждан. В первый год планируется выдать 12 тыс. займов на сумму 300 млрд тенге и далее ежегодно по 200 млрд тенге для выдачи 8 тыс. займов. По программе «7−20−25» будет выдано порядка 5 тыс. займов на сумму 100 млрд тенге.
Также, по данным Минпромышленности и строительства, к 2030 году планируется строительство 111 млн кв. метров жилья за счет всех источников финансирования, что позволит обеспечить новым жильем более 1 млн семей.
В рамках исполнения Плана первоочередных действий Правительства РК по обеспечению экономического роста в 2024 году планируемый объем ввода жилья был увеличен с 15,5 до 18 млн кв. метров с внедрением дополнительных мер обеспечения граждан жильем.
— Для обеспечения арендным жильем социально-уязвимых слоев населения планируется приобретение более 22 тыс. квартир на общую сумму 339 млрд тенге. За счет выпуска государственных ценных бумаг акиматами на сумму 110 млрд тенге запланировано строительство 10 тыс. кредитных квартир. В целом за последние 5 лет в жилищное строительство РК было инвестировано более 12 трлн тенге, введено порядка 78,5 млн кв. метров нового жилья. С учетом всех источников финансирования 695 тыс. семей улучшили свои жилищные условия.