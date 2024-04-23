Какие льготные ипотеки будут финансировать в Казахстане в 2024 году

— С 1 мая «Отбасы банком» будет запущена новая льготная программа с первоначальным взносом 20% по ставке 7% годовых для социально уязвимых граждан и 9% — для остальных категорий граждан. В первый год планируется выдать 12 тыс. займов на сумму 300 млрд тенге и далее ежегодно по 200 млрд тенге для выдачи 8 тыс. займов. По программе «7−20−25» будет выдано порядка 5 тыс. займов на сумму 100 млрд тенге.