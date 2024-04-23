Онлайн-агрегаторы такси в Узбекистане уплатили более 20 миллиардов сумов налогов

В ходе сегодняшней пресс-конференции заместитель председателя Налогового комитета Мубин Мирзаев сообщил, что перевозками пассажиров в стране занимаются 481,4 тысячи самозанятых водителей. При этом, около 1,5 тысячи из них — это женщины.
Отмечается, что больше половины — 213,1 тысячи водителей осуществляют деятельность через шесть онлайн-агрегаторов, интегрированных с информационными системами налоговых органов. Это Yandex, Uklon, MyTaxi, Intellekt servis, Promo Technology group, TOTMEGA.
За прошедший период текущего года они уплатили 20,4 миллиарда сумов налогов. За каждую оказанную ими услугу по перевозке формируется электронный фискальный чек. За счет этого с начала года узаконено 866,3 миллиарда сумов доходов.
На сегодняшний день 125 агрегаторам такси оказывается практическая помощь в интеграции с налоговой системой.