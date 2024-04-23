Китай продолжает лидировать во внешнеторговом обороте Узбекистана

В тройку лидеров традиционно входят Китай — 3 миллиарда долларов, Россия — 2,8 миллиардов долларов, Казахстан — 0,94 миллиарда долларов.
Также в топ вошли следующие страны:
- Турция — 656,3 миллионов долларов;
- Корея — 544,1 миллиона долларов;
- Франция — 337,1 миллиона долларов;
- Германия — 268,1 миллиона долларов;
- Туркменистан — 235,2 миллиона долларов;
- Афганистан — 224,8 миллиона долларов;
- Индия — 213 миллионов долларов.
Всего у республики 184 внешнеторговых партнера.
Общий внешнеторговый оборот Узбекистана с января по март 2024 года составил 15,8 миллиарда долларов. Это на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Доля экспорта составила 6,38 миллиарда долларов (годовой рост — 10%), импорта — 9,43 миллиарда долларов (3,8%).
Большая часть экспорта пришлась на золото — 41,7%, услуги и промтовары — 17,8 и 16%.
Значительную долю импорта составили машины и транспортное оборудование — 37,5%, промышленная и химическая продукция — 16,4% и 12,3%.