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Увеличенные выплаты ко Дню Победы начали получать жители Челябинской области

Жители Челябинской области начали получать увеличенные выплаты ко Дню Победы. Пособия поступят в беззаявительном порядке на лицевой счет в банке либо будут направлены через отделение почтовой связи по месту жительства.

«В связи с празднованием 79-летия Великой Победы принял решение увеличить в 2,5 раза размер выплаты к празднику до 50 тыс. рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям, жителям блокадного Ленинграда, узникам фашистских концлагерей. Впервые выплатим по 10 тыс. рублей и труженикам тыла. Их вклад в победу сложно переоценить», — отметил губернатор Алексей Текслер.

Глава региона добавил, что в этом году в полтора раза увеличена сумма и на санаторно-курортное лечение. Также продолжаются выплаты ежемесячных денежных пособий детям погибших участников Великой Отечественной войны.