Увеличенные выплаты ко Дню Победы начали получать жители Челябинской области

«В связи с празднованием 79-летия Великой Победы принял решение увеличить в 2,5 раза размер выплаты к празднику до 50 тыс. рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям, жителям блокадного Ленинграда, узникам фашистских концлагерей. Впервые выплатим по 10 тыс. рублей и труженикам тыла. Их вклад в победу сложно переоценить», — отметил губернатор Алексей Текслер.