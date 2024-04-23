Из Екатеринбурга запустят пять новых авиамаршрутов

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово запустят рейсы до Ижевска, Архангельска, Владикавказа и Батуми. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании Red Wings.
— Первым из новых маршрутов станет рейс между Екатеринбургом и Ижевском — начиная с 26 апреля, частотой три раза в неделю. После этого в мае стартуют полеты между столицей Урала и еще тремя городами, включая Архангельск (с 20.05 один раз в неделю), Владикавказ и Нижневартовск (оба — с 21.05, по два раза в неделю). Наконец, с 9 июля будет запущен рейс Екатеринбург-Батуми (дважды в неделю), — рассказали в пресс-службе перевозчика.
Помимо этого, в период с апреля по май увеличится количество рейсов по 13 направлениям. Так, чаще станут осуществляться вылеты в Самару, Казань, Нижний Новгород, Барнаул, Алматы, Новокузнецк, Уфу, Оренбург, Омск, Томск, а также в Тбилиси, Кемерово и Ставрополь.
Отмечается, что Кольцово — седьмой аэропорт в стране по объему годового пассажиропотока. В 2023 году аэропорт обслужил около 7,4 миллиона гостей.