Проезд М-4 подорожал в Воронежской области

Стоимость одного километра платной дороги со вторника, 23 апреля, выросла на 8%. При этом на трассе продолжит действовать более низкий тариф с понедельника по четверг. В эти дни проезд обойдется автомобилистам на 10−20% дешевле, чем с пятницы по воскресенье. То же самое касается автодорог М-3 «Украина», М-11 «Нева».