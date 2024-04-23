Проезд М-4 подорожал в Воронежской области

Стоимость одного километра платной дороги со вторника, 23 апреля, выросла на 8%. При этом на трассе продолжит действовать более низкий тариф с понедельника по четверг. В эти дни проезд обойдется автомобилистам на 10−20% дешевле, чем с пятницы по воскресенье. То же самое касается автодорог М-3 «Украина», М-11 «Нева».
Деньги, полученные за проезд по платным дорогам, направляются на ремонт дорожных полотен и содержание их в надлежащем виде. Также эти средства идут на возврат инвестиций, привлеченных для их создания.
Цены на проезд по федеральным трассам индексируются ежегодно. Это происходит в связи с инфляцией.
Ранее в Воронежской области подорожало автомобильное топливо. Больше всего выросли цены на дизель. В прошлую регистрацию водители платили 60,02 ₽ за литр, теперь платят в среднем 60,27 ₽ за литр. Цены выросли на 41%. Не изменился в цене только АИ-98: он по-прежнему обходится автомобилистам в 68,61 ₽ За литр.